Paide muusikakooli direktor Lauri Lugu sõnas, et neid õpilasi, kellele kaugõppevorm ei sobi, on ilmselt igas koolis. Kas ja kui suure lünga on viimane koroonakevad õpilastesse jätnud, see selgub tema ütlust mööda siis, kui sügisel saab pikemalt kontaktõppel olla.