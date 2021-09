„Kõige tähtsam on, et rannakülastajad ei jätaks pere noorimaid liikmeid veekogu ääres omapäi. Väikesed lapsed on väga uudishimulikud, kuid ohte nad veel hästi ei taju, mistõttu on vanema juuresolek õnnetuste ennetamiseks väga oluline. Kahjuks tuleb veelkord rõhutada ka seda, et ujumine ja alkohol ei käi kokku," rõhutas G4S Eesti rannavalve juht Henry Seemel.