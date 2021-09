Muinsuskaitseamet kutsub üles kodukoha pärandit kaardistama

Rahvusvahelise projekti PERICLES käigus on valminud üle-Euroopaline kaardistamisportaal „Kaardista oma pärandit“, kuhu kõik huvilised saavad talletada endale olulise vaimse kultuuripärandiga seotud kohti, edastas muinsuskaitseamet. Portaali on oodatud mitte ainult minevikuga seotud kohad, vaid ka tänapäevased või päris hiljutised kultuuri praktiseerimise paigad. PERICLES-e projekt keskenduspeamiselt Liivi lahe saartele ja rannikule, kuid kaardistada võib ka mujal Eestis asuvaid kohti.

„Kuna tegu on rahvusvahelise portaaliga, on see hea võimalus oma kodukohta ja sellega seonduva pärandi üle-Euroopaliseks tutvustamiseks nii kohalikele inimestele kui ka turismiettevõtetele, haridusasutustele ja muuseumidele,“ ütles muinsuskaitseameti allveearheoloogia nõunik Krista Karro.