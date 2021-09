Salapärane heategija kinkis raamatukogule väärt teoseid

Raamatukogu direktor Jane Kiristaja ütles, et esimesed kotitäied toodi kohe pärast arvamusfestivali. «Mõtlesime siis, et äkki pärinevad need mõnelt festivalialalt. Oli ju teada, et seal olid raamatud mitmel alal lugemiseks välja pandud. Lähemal uurimisel selgus aga, et sealt neid ei toodud,» lausus ta.