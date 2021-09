Kes tahab elada sumbunud konnatiigis, kus areng on toppama jäänud ja magatakse maha häid võimalusi? Türi valla praegune olukord juhtimise seisukohast just selline on. Minu eesmärk vallajuhina oleks see teiseks pöörata. Valla elanike huvides pole käsi-peseb-kätt-poliitika, vaid võrdsetel alustel partnerlus, kus vallavalitsus annab otsustamise kohalikele tagasi. Vallavalitsus peab otsima aktiivselt võimalusi, kuidas elu paremaks teha, mitte kulgema. Kuidas see kõik võiks välja näha?