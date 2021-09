TTJA ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Kati Tamtik tänab kõiki, kes on vihjeid saatnud ning kutsub üles veel julgemalt teavitama: „Meil on hea meel, et suvine kampaania on olnud edukas ja produktiivne, seetõttu otsustasime seda ka pisut pikendada. Väljas on endiselt ilusad ilmad ja inimesed liiguvad ka septembrikuus aktiivselt ringi. Palume jätkuvalt inimestel tähelepanelikult enda kodukohas ja Eestis ringi reisides vaadelda ümbrust ja ehitisi ning selgelt ohtlikku ehitist nähes sellest vähemalt ühe ülevaatliku foto teha ning koos täpsema kirjeldusega meile saata.“