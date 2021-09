Otsused Järva valla gümnaasiumihariduse kohta tulevad sel sügisel

Õppeaasta alguses on põnev heita pilk Järvamaa haridusellu. Analüüsidest torkab enim silma tõsiasi, et maakonna gümnaasiumides ja kutsehariduskeskuses õppivate noorte arv on juba pikemat aega vähenemas. See toob jälle päevakorrale aastaid õhus püsinud küsimuse, kui kaua jätkub Järvamaa viies gümnaasiumis keskhariduse andmine.