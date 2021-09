Lääne-Eesti pommigrupi demineerijatel on olnud aktiivne aasta. Sügise alguseks on reageeritud juba 226 väljakutsele ning suve teise poole trendiks on kujunenud just suuremate lõhkekehade leiud. Endisaegset langingumoona on leitud ka Järvamaalt.