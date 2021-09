Tänavuste muinsuskaitsepäevade keskmes on “Peidus pärand” - kohalikud pärandobjektid, mis esmapilgul on võib-olla tavalised, kuid tegelikkuses kogukonna jaoks olulised ja identiteeti loovad. Kultuuriminister Anneli Oti sõnul on muinsuskaitsepäevad suurepärane näide sellest, kuidas pärandi ja selle tähenduse hoidmisel on võtmeroll kohalikel inimestel ja kogukonnal. „Eestis on säilinud rikkalikult eri ajastute kultuuripärandit, millel on tähtis roll kohalike kogukondade lugudes ning meie riigi identiteedi ja rahva ajaloomälu hoidmisel. Muinsuskaitsepäevad aitavad meie ajalugu ning pärandit veelgi paremini märgata ja tutvustada, et meie kultuurilugu säiliks ka tulevastele põlvkondadele,“ ütles kultuuriminister Anneli Ott.