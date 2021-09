Valitsus tõstab reservväelaste toetusi

Kui üldise kaitsevalmiduse ajal makstakse reservteenistuses toetust sõltuvalt sõjavälise auastmega ametikohast 37, 40 või 50 eurot päevas, siis kõrgendatud kaitsevalmiduse ajal makstav toetus on kaks korda suurem – vastavalt 75, 80 või 100 eurot päevas.

Kaitseminister Kalle Laaneti sõnul on Eesti reservarmee suurim väärtus reservväelane ning meie otsene huvi on tagada iga reservväelase heaolu, et reservväelane ise saaks keskenduda riigikaitselistele ülesannetele.