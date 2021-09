AS Järva Haldus juhatuse liige Andreas Sapas ütles, et sel nädalal alustati küll kütteperioodiga kõigis neis piirkondades, kus kütab Järva Haldus (va Aravetel), kuid et õues läks taas soojaks ehk õhutemperatuur tõusis 18–22 soojakraadini, lõpetati Imaveres ja Koerus kütmine.