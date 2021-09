Ringrajasõitja Anastassia Kovalenko rääkis, et rattasõidu õnnestumises sõltud 80 protsenti ajust ja 20 protsenti oskustest: "Sõidu ajal tulevad otsused alateadvusest ja sõltub, millist informatsiooni on ajju laetud. Treenides analüüsin ja harjutan, et rajal instinktiivselt tegutseda. Muidugi on ka päevi, kus ei tule mitte midagi välja, näiteks tsikkel tõrgub, ilm on kehv."