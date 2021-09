Järvamaa arenduskeskuse tootmisettevõtete koostöövõrgustiku koordinaator Kristina Gudinas ütles, et avaseminaril on luubi all oluline teema: „Kuidas muutustes tööõnne säilitada?".

Loenguga astub üles psühholoog Tiina Saar-Veelmaa ning tema abiga püütakse vastuseid leida tööelus viimasel ajal üha enam muret tekitavatele küsimustele. "Nii näiteks saavad loengus osalejad teada, milline on tööõnne valem ja kuidas seda hoida, kuidas muutuste ajal säilitada positiivset õhkkonda ja vähendada stressi, kuidas märgata ja tunnustada kolleege ning palju muud huvitavat," märkis Gudinas.

Tiina Saar-Veelmaa on psühholoog, koolitaja, konsultant ja nõustaja, kelle peamisteks uurimisteemadeks on just tööõnn, tasakaalus elu ja terviklik töökultuur. Viimase 15 aasta vältel on ta püüdnud jälile jõuda tööõnne valemile, mis keskendub inimeste tööalase pühendumise ja organisatsioonide kasvu seoste uurimisele.

Kristina Gudinas tuletas meelde, et Ettevõtete Akadeemia seminaril osalemine on tasuta. Sihtrühmaks on maakonna tootmisettevõtted, mis tegutsevad ennekõike puidu-, metalli- või toidutootmise valdkonnas.

Et väärt loengust osa saada, on vaja end hiljemalt 14. septembril kirja panna siin ning oodata veebiseminari linki, mis saadetakse osalejaile samal päeval. SEminari algusaeg on kell 15.