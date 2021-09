Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

*Kuigi eelmisel aastal lükati auti sargverelaste Paide linna kaasavasse eelarvesse tehtud ettepanek müügis oleva mõisa park üles vuntsida, ei jätnud kogukond jonni, leidis toetajaid mujalt, kääris käised üles ning eelmisest nädalast on osa pargist rohitud, korrastatud ning kogukonna silma ja mööda sõitvaid romantikuid rõõmustamas.

«Ühel ilusal päeval panen ma pika kleidi selga ja jalutan siin,» meenutas Sargvere mõisapargi korrastuse hing Klaarika Uusmaa oma eelmise aasta unistust hooldatud lilleilus pargist. Eelmisel reedel see kogukondlikus ringis lindilõikamisega teostuski ning Uusmaal oli nagu lubatud maani ulatuv kaunis kleit seljas.

Uusmaa märkis, et Paides oli üks erakond, kes nende rahast ilma jäämise tragöödiat märkas. «Tegi ühe telefonikõne ja küsis, kuidas meil läheb, ja eraldas niinimetatud katuserahast 4000 eurot, millega saime suure sammu edasi,» ütles ta.

Saadud raha eest ostsid sargverelased pargiteede silluta­mise lõpetuseks killustikku, 400 meetrit plastlaudu peenrapiireteks mädanenud puidu asemele ja istutustaimi. «Plastrex tuli nii palju vastu, et andis plastiklauad poole hinnaga, kui kuulis, et korrastame parki kodanikualgatuse korras,» ütles Uusmaa.

Eda Mahmastol on märganud, et armastajapaarid on korda tehtud pargi juba üles leidnud. «Eile õhtul, kui siin veel viimaseid töid tegin, nägin, kuidas üks härra oma armsamat suure lillekimbuga tervitas,» sõnas ta. Nii on kaunis mõisaaed kujunemas tõenäoliselt lemmikpaigaks ka romantikuile.

*Laupäeval tähistas mittetulundusühing Paikass linlaste kaasabil oma teise tegevusaasta täitumist. Letid olid täidetud küpsetiste, soolaste suupistete, toitva supi, hoidiste ja käsitöötoodetega, mille müügi tulu läks loomade aitamiseks.

Hoovikohvikuga teenis MTÜ Paikass 915 eurot ja juba järgmisel päeval maksis MTÜ eestvedaja Virge Piisner kahele kliinikule arved ära. Et omadega välja tulla, tuli tühjendada ka Järvamaa poodides asuvaid annetuskaste. «Ring ei lõpe. Samal nädalavahetusel tulid juba uued hädalised ja vanematel olijatelgi on ravid pooleli,» ütles ta.

Piisner märkis, et hoovikohvik oli heaks võimaluseks toetajaile ka midagi vastu anda. Inimesed said nautida maitsvaid hõrgutisi ja kuulata head muusikat ning olla samas ka heategijad, sest kogu päeva tulu läks kasside hüvanguks. Kassitoa külastajad sai nurrmootoritega ka tutvust sobitada ning kaks kassi pugesid inimestele isegi sedavõrd südamesse, et leidsid omale päriskodud.

*Vabatahtlikud istutasid laupäeval Kirna mõisaparki eelmise aasta 10 000 nartsissisibulale lisaks teist sama palju, et järgmise kevade lillemeri veelgi võimsam oleks. Ent seegi oli üksnes sissejuhatus veelgi suuremale istutustalgule.

Kirna mõisa perenaine Tuuli Org ütles, et nartsissisibulad olid olemas juba kevadest. «Need on Nurmiko aiandist saadud jäägid. Saime täis istutada kolm suuremat platsi ja natuke neljandast. Samuti jõudsime ette valmistada hilisemaks istutuseks uue tulpide ala,» lausus ta.

Kirna mõisa rahval on Oru selgitusel plaan rajada oktoobris juurde tulbipeenraid ja istutada kuni 35 000 tulbisibulat, mida on varem istutatust kolm korda rohkem. «Tulbisibulaid istutatakse jahedal ajal, kui temperatuur ei tõuse üle üheksa soojakraadi. Praegu on selleks liiga soe,» sõnas Org.

*Eesti kultuuri koja korraldatava konkursi «Annetekoda 2021» lõppvõistlusele pääsenute hulgas on ka Türi muusikakoolis õppiv Annaliisa Aren.

Annaliisa osales edukalt konkurss-festivali «Annetekoda 2021» Viljandi eelvoorus ja pääses edasi järgmisse vooru, kust valiti välja lõppvõistlusel esinejad. Nii astubki ta sel laupäeval Alexela kontserdimajas lavale ühes veerandsaja teise andekaga kõikjalt üle Eesti.