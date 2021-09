Valitsuse korralduse järgi ei pea kaubandus- ja teenindusvaldkondade töötajad kandma maski, kui tööandja riskianalüüsist nähtub, et koroonaviiruse leviku risk on töötaja töökeskkonnas maandatud teisel viisil. Näiteks kassade ette on paigaldatud klaasvisiirid ja töötaja on vaktsineeritud.