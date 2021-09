Teist alandades ei ülenduta iial

Parafraseerides klassikuid: kui Türi vald on «toppama jäänud arenguga sumbunud konnatiik», siis jah, just sellises «konnatiigis» ma elada sooviksingi! Neid inimesi, kes nii mõtlevad, paistab õnneks peale vallavanema olevat veel teisigi. Näeme, et Türi vallas on rahvastiku vähenemine niisama hästi kui peatunud, juurde on tulnud elanikke ja ettevõtteid ning gümnaasium on õpilastest pungil. Kliimakava koostame koos Järva valla ja Paide linnaga, oleme edukad paljude ehitus- ja teenusearenduse projektide elluviimisel ning piirkonna ettevõtjad on rahul, et Türi valla ametnikud aitavad kiirelt ja asjalikult lubasid-reegleid korda ajada.Kõik see, mis näiteks Lauri Läänemetsale paistab mõttetu, on paljude arvates lausa suurepärane.