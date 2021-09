Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser: on aeg asendada vaktsineerimiskampaaniad inimeste isikliku nõustamisega

Eestis on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud vaid 56% rahvastikust. Samas näitavad üle 15-aastaste elanike seas tehtud küsitluse andmed (Turu-uuringute AS, august 2021), et täielikult on koroonavaktsiini saamise vastu neist vaid umbes 12%. Peale nende on aga umbes viiendik selle vanuserühma elanikest jäänud siiani erinevatel põhjustel riiklike kampaaniate käigus või perearsti juures vaktsineerimata. Toomas Asser tõdes, et suur hulk neist vajab vaktsineerimisotsuses selgusele jõudmiseks personaalset nõustamist.

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts on algatanud vaktsineerimise hoogustamiseks projekti „Sügise plaan“. Selleks valmistatakse ette arstiüliõpilastest vabatahtlikud, kes pakuvad perearstidele tuge ning aitavad telefonivestluse käigus jõuda perearsti nimistus olevatel vaktsineerimata inimestel iseseisva ja teadliku vaktsineerimisotsuseni.

„Vaktsineerimata inimestele helistamise eesmärk pole kindlasti muuta nende seniseid arusaamu, vaid me soovime vähendada inimestes segadust ja aidata neil endis selgusele jõuda,“ rääkis Tartu Ülikooli arstiteaduse neljanda kursuse üliõpilane ja projekti eestvedaja Andreas Tulver.

Toomas Asser tuletas meelde, et Tartu Ülikooli arstiüliõpilased pakkusid oma abi ka tänavu kevadel, kui aitasid haiglates ületöötanud õdede koormust leevendada. Ta tõdes, et kahetsusväärselt jäi haiglate ülekoormuse tõttu siis ära tuhandete patsientide plaaniline ravi. „Peame ennetama eeloleval talvel sama olukorra kordumist, seega loeb iga vaktsineeritud inimene,“ rääkis rektor.

Tartu Ülikooli peremeditsiini professori ja Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liikme Ruth Kalda sõnul on väga paljud perearstid öelnud, et vajavad appi inimesi, kes kutsuksid nende nimistu patsiente vaktsineerima.

„Patsientide läbihelistamine ja vaktsineerima kutsumine on väga ajamahukas. Need, kes on olnud kohe valmis vaktsineerima tulema, on seda praeguseks juba teinud. Teised vajavad mitu korda helistamist, nõustamist, kuulamist. Selle väga suure lisatöö jaoks pole pole ei perearstidel ega õdedel piisavalt aega,“ rääkis Kalda.