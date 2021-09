Ka järvalased ei paista loomapidamisel just erakordse headusega silma. Tuli ju eelmise nädala alguses uudis Paide lähedale Mündi metsa jäetud eakast ja pimedast koerast, kes oli sinna viidud koos krõbinate ja veenõuga oma otsa ootama.

Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) loomatervise ja -heaoluosakonna peaspetsialist Tiina Kukk ütles, et Järvamaal on amet võtnud ühelt loomapidajalt ära viis kassi. „Loomad võeti omanikult ära seetõttu, et kassid elasid väga halbades tingimustes ning olid alatoitumises,” selgitas ta. „Kuna loomade pidamistingimused ohustasid nende elu ja tervist võttis amet loomapidajalt üle loomade pidamise kohustuse ning paigutas loomad loomade pidamiseks ettenähtud kohta.”