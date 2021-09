„See on Scania veoauto baasil ehitatud rootor tüüpi lumepuhuriga masin, mida tõenäoliselt kasutati kunagi lennuvälja puhastamisel,” selgitas varjupaiga peremees Tuve Kärner. „Masina pealisehitusel on kaks mootorit- veoauto jõuallikas ja lumepuhurit käitav mootor. Kaalub see üle 14 tonni.”