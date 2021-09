Liikumisõpetaja Egle Lepp ütles, et koridoride põrandate kujundamise võttis tervisemeeskond ette seetõttu, et põrandakate läks remondi käigus vahetusse ning uus tuli kuidagi lastele huvitavamaks teha. «Otsustasime sedapuhku, et teeme korraliku siseterviseraja koos mänguliste ja lastele arusaadavate märkidega,» sõnas ta.