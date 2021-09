Uuel nädalal saabub selle nädala doosidele lisaks veel 14 800 Jansseni doosi. Vaktsineerijatelt on küsinud Jansseni vaktsiini eelkõige need inimesed, kel on soov saada viirusevastane kaitse ühe süstiga.

Järvamaa piirkonna vaktsineerimise koordinaator ja Järvamaa haigla õendusjuht Maire Raidvere ütles, et Järvamaa haiglasse on järgmiseks nädalaks tellitud 150 doosi Jansseni vaktsiini. "Tõenäoliselt jõuavad need kohale nädala teises pooles ning nende saamiseks on võimalik end kirja panna digiregistratuuri kaudu või tulla Järvamaa haigla vaktsineerimistuppa kohapeale. Teeme ju süstimisi ka ilma eelneva kirjapanekuta," selgitas ta.

Kõikidel inimestel palutakse enne vaktsineerija juurde kohale minemist vaktsineeri.ee lehelt vaadata, kas raviasutus ootab koos isikut tõendava dokumendiga kohale tulemist või aja eelnevat kirjapanemist. Järvamaa haiglas on olemas mõlemad võimalused. Seega kindla peale minek on vaktsiini saada end kirja pannes.

Haigekassa juhatuse liikme Maivi Parve sõnul on inimeste huvi Jansseni vaktsiini vastu suur. „Vaktsineerimine ühedoosilise vaktsiiniga algas juba eile ning nõudlus on üsna suur. Järgmise nädala lisadoosid aitavad raviasutustel ka suuremal hulgale soovijatest vastu tulla,“ sõnas ta.

Lisaks sel nädalal saabunud 2400 doosile on Eestil käimas läbirääkimised teiste Euroopa Liidu riikidega täiendavate Jansseni vaktsiinidooside saamiseks. Järgmisel nädalal saabub Eestisse veel 14 800 Jansseni doosi, millest suuremale osale on raviasutused juba tänaseks tellimused teinud.

Vaktsineerimine Jansseni vaktsiiniga jätkub seega ka lähinädalatel, teavet kohtade ja aegade kohta palub haigekassa jälgida vaktsineeri.ee lehelt või helistades infotelefonile 1247.

Kui inimene vajab vaktsineerimise nõustamist meditsiinilistes küsimustes, siis soovitame pidada nõu oma perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonil 1220.