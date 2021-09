Tartu Ülikooli juhitava reoveeuuringu sellenädalased tulemused näitavad, et viirus on ühtlaselt üle Eesti laiali. Lõuna-Eestis on viirusekogus mõnevõrra vähenenud, samas on Kesk-Eestis suure viirusekogusega asulaid juurde tulnud. Hiiumaa on jätkuvalt koroonaviirusest vaba.