18. septembri hommikuse seisuga vajab sümptomaatilise COVID-19 tõttu haiglaravi 134 inimest. Kokku on haiglas 154 koroonaviirusega nakatunud patsienti, kellest on vaktsineerimata 111 ehk 72,1 protsenti ja lõpetatud vaktsineerimiskuuriga 43 ehk 27,9 protsenti.

Järvamaa haiglas on koroonaosakonna arsti Maarja Brause sõnul hetkel kaks inimest. "Kohti on meil kokku neli ja hetkel tuleme omadega toime, sest tundub, et vaktsineerimisest on ikkagi niivõrd palju kasu, et haiglaravi vajavad vähesed nakatunud," märkis ta.