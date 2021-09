Töötukassa Järvamaa osakonna juhataja Eha Tasang ütles, et nad panevadki Paides tõepoolest püsti ajutise välikohviku, kus vabas vormis saab Töötukassa asjatundjatega kohvitopsi taga tööjuttu ajada. "Inimesed pelgavad sageli asutusse tulekut ja ametlikku asjaajamist, kuid nüüd tuleme inimestele lähemale, et nad saaks kasvõi lõunapausi ajal meie juurest läbi tulla ja oma küsimustele vastused leida," rääkis ta.

Tasang selgitas, et sedapuhku ootavad nad tööjuttu ajama rohkem tööinimesi, sest töötud reeglina teavad juba oma võimalusi. "Küll aga ei tea töötavad inimesed, et ka nemad saaks teatud juhtudel ennast töötukassa suunamise ning riigi toetusega täiendkoolitada või minna ümberõppima," lausus ta.

Tasang rõhutas, et Töötukassa pole pelgalt töötutele, vaid nende eesmärk on aidata ka töötavaid inimesi ennetavalt, et nad oma tööd ei kaotaks ja nad oleks oma erialal ikka pädevad ning heal tasemel.