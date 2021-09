Kooli direktor Vello Talviste ütles, et Hammerbecki kool kuulub juba kolmandat aastat Liikuva kutsuva kooli programmi. Ka "Kondimootoriga kooli" aktsioon toimub just selle programmi käigus.

20.09–01.10 toimuva ettevõtmise eesmärk on see, et kõik Paide linnas elavad õpilased ja õpetajad plaanivad oma kooli tuleku jalgsi või rattaga. Bussiga kooli tulles läheb arvesse jalgsi tulek bussipeatusest koolini. Kes elab kaugemal ja autoga tulek on vajalik, valib koolist parajal kaugusel oleva koha ning tuleb sealt koolini jala (näiteks lapsevanema töökoha juurest, mõne koolist kaugema poe parklast, linna piirist jne.)