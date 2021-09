Maribel Trophy korraldaja ja Paide võimlemiskooli treener Piret Tuiken ütles, et nii nagu kõigile sportlastele, nii on ka iluvõimlejatele koroonaaeg olnud karm. "Keeruline on olnud treenida ning ka hulk võistluseid on vahepeal ära jäänud. Viimased kuud on õnneks toonud võistlused tagasi, kuid hirm, et need võivad peagi jälle keelatuks saada, ajendab ära kasutama kõiki võimalusi esineda ja oma oskuseid näidata," rääkis ta.