Liikumine hoiab inimese kauem tervena

Eestis liigub korrapäraselt ainult kuni 45 protsenti inimestest kõige vähem pool tundi kaks korda nädalas, samal ajal kui Põhjamaades jääb see 70 protsendi ligi. Vähene liiku­mine on meie ühiskonnas üks suurimaid terviseriske. Arengustrateegia «Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030» ehk «Sport 2030» üks suurtest eesmärkidest näeb ette, et valdav osa elanikest spordib.