PAI kampaania ühe algataja Sihtasutuse Kuressaare Haigla Toetusfondi juhataja Siiri Rannama sõnul on konkreetse annetuse väärtuseks mõtteviis, et annetajad tulevad oma tavapärasest raamistikust välja ja asendavad rutiinsed liigutused heategevusega.

"Me toodame ühiskonnas päris palju asju, mille hilisem kasutamine ja väärtus ei pruugi maksta seda hinda ja emotsiooni, mida võiks tegija saada, kui pöörab selle idee heategevuseks. PAI kampaania vedajatena on meil väga hea meel, et Eesti eratervishoiusüsteemi suurimad tegijad jõudsid ühisele otsusele algatust toetada. See on väga liigutav meie, aga eeldatavalt just meie tublide õdede ja hooldustöötajate jaoks," sõnas Rannama.