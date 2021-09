Aastaid üks Järvamaa KEATi eestvedajaid olnud Malle Hermanson Paide politseijaoskonnast ütles, et üritus on väldanud kokku 20 aastat ning nüüd on aeg teha midagi teistmoodi. "Rahatoe ärakadumise järel kolib koolituskava valdavalt internetikeskkonda ja eks siis paista, mis kunagi edasi saab," sõnas ta.