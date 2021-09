Hea Pipi-Liis Siemann! Lugesin üllatusega Järva Teatajast sinu arvamuslugu minu kohta. Mind just üllataski, et võtsid vaevaks kurja sõnaga kirjutada minust, mitte arvustada lahendusi, mille sinu konkurentidena oleme välja pakkunud. Kõige selle juures unustasid aga üldse rääkida sellest, mille eest ise seisate. Algul pidasin seda vastulauseks minu hiljuti ilmunud arvamusloole, aga kontrollides ei leidnud, et oleksin seal sinu nime või teie valimisliitu maininud, keskendusin vaid oma visioonile.