Paides aetakse täna tööjuttu otse tänaval

Töötukassa Järvamaa osakonna juht Eha Tasang ütles, et tegemist on nende reklaamüritusega, mille eesmärk on julgustada inimesi küsima karjäärinõu ning mõtlema võimalustele, kuidas veelgi edukam töötaja olla. "Töötukassa pole vaid töötutele mõeldud, vaid head nõu jagub meie asjatundajtel ka neile, kes tahavad end valitud alal täiendada, midagi juurde õppida, tegevusvaldkonda laiendada või teha midagi muud, mis tagaks töökoha ning hea sissetuleku," selgitas ta.