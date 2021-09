Eesmärk on anda põhikooli õpilastele vähemalt 3 ideed ameti või tegevusvaldkonna kohta, mida tulevikus proovida. Noored tutvuvad ehetedisaineri, interaktsioonidisaineri, rahapesu tõkestamise juhi, meditsiinitehniku, eratreeneri ja paljude teiste erialadega. “Miks? Koolis ei keskendu me erinevatele erialadele, vaid õpime aineid. Nii jääbki noortel sageli seos õpitava ja tulevikuvalikute vahel puudu. Õpilased vajavad sügavamat sissevaadet endasse ja oma võimalustesse," rõhutab Saar-Veelmaa.

"Heateo Haridusfondi üks eesmärke on panustada sellesse, et õpilased teeksid teadlikumaid karjäärivalikuid. Täna kahjuks paljud gümnaasiumilõpetajad ei tea oma kutsumust ja teevad edasiõppimise valiku üsna juhuslikult. Tagasi Kooli e-külastuste kaudu näevad õpilased lähedalt väga erinevaid ameteid ja saavad infot selle kohta, milliseid teadmisi üks või teine amet nõuab. Seda teades on lihtsam mõtestada oma õpinguid ja kasvatada motivatsiooni oma haridustee lõpuni käia," ütles Heateo Haridusfondi kaasasutaja Martin Villig, kes on ka ise ühe e-külastuse läbi viinud.