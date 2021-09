Lõppes sügisene metsloomade marutaudivastane vaktsineerimine

PTA peaspetsialisti Enel Niine sõnul on Eestis marutaudi taaspuhkemise oht püsivalt suur. „Kahjuks on meie idapoolses naaberriigis marutaud laialt levinud ning seetõttu leviks haigus koheselt metsloomade rändega Eestisse tagasi, kui rebaseid ja kährikuid piirialadel ei vaktsineeritaks. Teine võimalus, kuidas marutaud pikkade vahemaade taha levib on vaktsineerimata ja nakatunud mittenõuetekohaselt sissetoodud lemmikloomaga. Haiguse taaspuhkemise riski tuleb suhtuda väga tõsiselt, sest marutaud on haigus, mis lõpeb haiguse sümptomite väljakujunemisel nii inimesele kui ka loomale alati surmaga,“ kirjeldab Niin valitsevat ohtu.