Laupäeva hommikul kell 11 stardivad Koerus Kaitseliidu Koeru üksikkompanii juurest esimesele seiklusmängule "Koerus on lubatud koerused!" võistlejad. Tänase seisuga on eelregistreerunud 10 võistkonda, kuid korraldajad loodavad lisa, et stardis saaks neid olema vähemalt 15.