Koolijuht: nõuded ja tingimused muutuvad iga päev

Uue õppeaasta eel saatis haridus- ja teadusministeerium välja sõnumi, et sel korral on kavas hoiduda koolide täielikust kaugõppele saatmisest, sest õpetajate vaktsineeritus on suur ning eelmised eksperimendid koolide kaugõppele saatmisega ei leidnud teaduslikku põhjendatust.