Paides tulevad varivalimised

"Varivolikogu" on Paide Teatri aktsioon, mis algab päev enne uue Paide linnavolikogu esimest istungit. Me töötame täpselt samas rütmis – koguneme, arutame, otsustame – ning otsime vastuseid neile samadele küsimustele, millele vastatakse Paide linnavolikogu saalis. Lihtsalt päev varem.

"Varivolikogu" on 23-liikmeline, täpselt sama suur kui Paide linnavolikogu. Aga varivolinikud ei ole poliitikud, nad ei tee kampaaniat, nad ei jaga helkureid ega lubadusi, nad ei osta ega müü hääli. Nad on 23 inimest, kelle jaoks Paide on kodu. Nad ei ole tavalised inimesed, vaid täpselt sama erilised nagu me kõik. Nad on läbilõige Paidest.