Paides peetakse neljapäeval pidu

30. septembri keskpäeval, kell 12 tervitavad Paide keskväljakul traditsioonilise südameketi aktsiooniga linna kõige pisemad kodanikud. Kaasaelajad on igati teretulnud, sest kõik südameketis osalejad jäädvustatakse drooniga ja sünnipäevale kohaselt saab suud ka magusaks.

Magusa suutäie kõrval on linnakodanikele kingituseks tasuta teatrietendus "Paide sümfoonia". See on Paidest ja paidelastest kõnelev dokumentaallavastus, mis kajastab ühe linna ilu ja valu, kusjuures lavale astuvad Paide enda inimesed.