Transpordiameti kodulehel on öeldud, et kui jalakäija näeb sõidukit juba kaugelt, siis sõidukijuht märkab ilma helkurita jalakäijat alles 30 meetri kauguselt. Viimase nädala pimedasõidu kogemuse põhjal võib siinkirjutaja öelda, et isegi 30 meetrit on optimistlik pakkumine. Kui tavaliselt on mõistlik teeservas jalakäijaid silmates autoga teepeenrast veidi koomale võtta, siis seda on võimatu teha, kui helkurita inimesi lihtsalt ei ole pimedas näha.