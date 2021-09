Iga päev tehakse üle maailma kõnesid, milles kelmid väidavad, et nad on pangatöötajad. Ligi 400 inimest on Eestis tänavu olnud viisakad, kuulanud helistaja jutu lõpuni, teinud, mida on palutud, ja jäänud seetõttu oma kontol olevast rahast ilma. Tänavu on meie inimesed niisuguste skeemidega kaotanud üle 1,6 miljoni euro.