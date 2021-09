Värgile ja tema kaasvõitlejatele heitis eestseisus ette seda, et Isamaa liikmena kandideerivad nad Paide linnas oma valimisliiduga Isamaa vastu.

Värk sõnas, et selline otsus talle üllatusena ei tulnud. «On avalikult teada, et olen erakonnas olnud teisitimõtleja. Mul on omad tõekspidamised ning ma ei hakka neid painutama ühegi partei ja veel vähem seederlaste järgi. Selle pärast sai ka Paides loodud sõpradega valimisliit Uus Paide,» selgitas ta.