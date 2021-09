Turniiri peakohtunik Viktor Mets ütles, et türilaste võit ei tulnud talle üllatusena, sest sealsed tuumikmängijad treenivad Paide lInnameeskonna U17 noormeeste võistkonnas Meelis Rooba käe all ning on teada-tuntud head mängumehed. "Tõsi, mitte sugugi kõik Türi põhikooli mängijad polnud jalgpalliga seotud, mis tegi nende võidu kindlasti eriti väärtuslikuks," selgitas ta.