Avatud Galeriis näeb Eesti kunstiklassika koopiamaale

„Kui esmapilgul võib tunduda, et Paidesse on toodud osa Kumu kunstimuuseumi ekspositsioonist, siis tegelikult on need koopiad. Rõhutame, et tegemist on koopiate, mitte võltsingutega. Ülespaneku ajal on võimalik koopiamaalijatelt küsida, miks ja kuidas nad koopiaid teevad,“ rääkis näituse üks korraldajatest ning koopiamaalijatest Alar Teras.