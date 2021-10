Ujumistunnid jätkuvad kohaliku õpetaja käe all

Kristi Rohtla ütles, et nüüd, kus emapuhkus on läbi saanud, oli ta valmis Paide linnavalitsusele appi tulema ning osales välja­kuulutatud hankes. «Septembrist annan tunde neljal päeval nädalas 16-le Paide linna klassile ning Järva vallast käivad ujumas Koigi, Imavere ja Koeru õpilased,» täpsustas ta.

Kui väiksemad koolid käivad Rohtla selgitusel ära ainult riiklikus õppekavas olevad tunnid, siis Paide linnavalitsus on juba aastaid olnud nii helde, et maksab kinni ujumisõppe esimesest kolmanda klassini välja. «Seega on tunde päris palju ja tegeleda tuleb oskustelt erineval tasemel õpilastega,» sõnas ta.