Valikainete mooduli eesmärk on tõsta noorte teadlikkust ringmajandusest, taaskasutusest ning tuua valdkonda uuendust ja innovatsiooni. "Samuti on õpilastel hea võimalus tutvuda kõrgkooli õpikeskkonnaga, õppejõududega, osaleda loengutes ja praktikumides," täpsustas Udam.

Paide gümnaasiumi koolipere on Udami sõnul võimaluse üle väga tänulik. "Loodame, et alguse on saanud viljakas koostöö, mille tulemus on palju erinevaid koostööprojekte," laussu ta.