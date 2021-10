Koolidirektoreid palgatõus rahuldab

Praegu on õpetajate palga alammäär 1315 eurot. Järgmisel aastal peaks see kerkima 97 euro jagu. Õpetajate 7,3protsendine palgatõus peaks minema maksma 30 miljonit eurot. Ministeerium lisab, et õpetajate arvestuslik keskmine palk tõuseb praeguselt 1540 eurolt 1653 eurole.