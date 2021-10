Järvamaal harjutatakse rongiõnnetuse korral tegutsemist

Õppuse peakorraldaja, Paide korrapidamisgrupi operatiivkorrapidaja Meelis Hintsi sõnul aitavad taolised õppused erinevatel ametkondadel suurtel sündmustel ühtse meeskonnana reageerida. „Tänase õppuse eesmärk on arendada kõikide reageerivate ametkondade omavahelist koostööd hulgikannatanutega liiklusõnnetuse korral. Taolise sündmuse lahendamisel on oluline harjutada detailideni selgeks sündmusel ette tulevaid olukordi alates sidepidamisest ja kannatanute transportimisest, kuni helikopteri maandumisplatsi ettevalmistamiseni.“

Õppuse ajal on liiklus takistatud Kiltsi raudteeülesõidu piirkonnas ning liikumas on hulgaliselt erisõidukeid. Palume piirkonnas liiklejatel olla kannatlikud ning võimalusel valida liiklemiseks alternatiivne marsruut.

PÄÄSTEÕPPUSED

Viis aastat tagasi sügisel oli Türi vallas Taikse raudteeülesõidust veidi maad Viljandi poole suur päästeõppus. Oma osa oli selles etendada Elroni reisirongil, mis oli ka päriselt kohal.

Õppuste legendi järgi põrkasid ülesõidukohal kokku rong, ohtlikke aineid vedav veoauto ja kaks sõiduautot. Kokkupõrke tagajärjel paiskus veoauto kraavi ja sellest lekkis ohtlikku ainet. Sõiduautod paiskusid samuti kraavi, inimesed olid deformeerunud masinates lõksus. Vigastatuid oli ka reisirongis.

Teisisõnu mängiti läbi äärmiselt raskete tagajärgedega raudteeõnnetust. Selle korraldaja, Paide vanemoperatiivkorrapidaja Pavel Ivanovi hinnangul läks õppus hästi. «Meie peaeesmärk oli harjutada erinevate ametkondade vahelist koostööd ja seda me saime ka praktiseerida. Kõik juhtumiga seotud ametkonnad olid kohapeal ja aitasid olukorda lahendada,» selgitas ta. «Teiseks soovisime harjutada politseinike, päästjate ja kiirabi tavarutiine ehk tegevusi kannatanute vabastamisest alates.»

Elroni ohutusjuht Pille Pärnjõe ütles, et reisiveooperaatorina vastutavad nad iga päev paljude reisijate ohutuse eest. «Elronis on regulaarselt küll ohutuskoosolekud, kuid sellist praktilist õppust lähima aasta jooksul me iseseisvalt läbi viinud ei ole,» lausus ta. «Praktiline õppus on test, kus paneme proovile oma teoreetilised teadmised. Meie töötajad peavad õnnetuse korral fikseerima sündmuskoha ja saama olukorrast ülevaate. Seejärel kutsub rongijuht välja päästjad ja teavitab dispetšerit. Klienditeenindaja vaatab samal ajal üle kannanute seisundi.»

Pavel Ivanovi meelest tuleks tähelepanu pöörata õppuse ettevalmistuspäevadele. Kohapeale peaks jääma vaid teatud olukordade läbimäng ja oskuste kinnistamine. «Niisama kontrollõppust pole mõtet teha. Ettevalmistus peab olema järjepidev, siis suudame ka reaalses olukorras kiiresti ja professionaalselt reageerida,» ütles ta.

Tehnilise järelevalve ameti avalike suhete peaspetsialisti Anu Võlma andmetel on viimasel viiel aastal Järvamaal aset leidnud kolm tõsisemat raudteeõnnetust: 2011. aasta mais oli Türil reisirongi ja sõiduauto kokkupõrge, 2015. aasta novembris hukkus Türil raudteeõnnetuses inimene ning möödunud laupäeval põrkas Ollepa raudteeülesõidul kaubik kokku reisirongiga.

Oma ala eksperte lõi päästeõppuses kaasa poolsada. Pavel Ivanov ütles, et aasta jooksul korraldavad nad kaks suuremat õppust, eelmine oli seotud metsatulekahjule reageerimisega.