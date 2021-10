Sellist diagnoosi nagu külmetushaigus tegelikult olemas ei ole. Külmetushaiguse põhjus ei ole külmetamine, vaid erinevad viirused, mis nakatavad nina ja kurgu limaskesta ehk ülemisi hingamisteid. Haigus tekib ka siis, kui organismi immuunsus langeb ja muutub haigustekitajatele vastuvõtlikumaks.

Viiruseid, mis külmetuse sümptomeid põhjustavad, on ligi paarisaja ümber. Esimene külmetuse sümptom on tavaliselt kihelev nina või kurk. Õige aeg külmetusega võitlemiseks ongi just siis – enne tõsisemate sümptomite väljakujunemist.

Juua tasub palju, kuid mitte alkoholi ega piima

Esimene soovitus on tarbida piisavalt vedelikku, et vältida dehüdratsiooni teket. Vedelikutasakaalu hoidmiseks sobivad nii kodune mahl, vesi, kui ka taimsed teed. Hea nipp on teeveele lisada mett, mis pehmendab kurku ja leevendab köhaärritust. Sobiv jook on ka kuum vesi mee ja sidrunimahlaga. Uuringud on leidnud, et kui enne magama minekut juua kuuma vett, kuhu on lisatud 10 grammi mett, väheneb öine köhimine.

Joogiks sobib ka isekeedetud puljong, mis sisaldab hulgaliselt toitained. Eriti kasulik on puljong küüslauguga, millel on antibakteriaalne ja viirusevastane toime. Puljongi maitsestamiseks võib kasutada ka immuunsust stimuleeriva toimega vürtse nagu ingverit, kollajuurt ja tšillit. Ingver aitab valusa kurgu ja köha korral, tšilli sisaldab rohkelt C-vitamiini.

Vältida tuleks kofeiini, suhkrut ja alkoholi sisaldavaid jooke. Soovitatav ei ole tarbida piima ega teisi piimatooteid, mis võivad soodustada lima teket.

Puhkuse ajal taastub organism ise, toetada saab teda toidulisanditega

Teine soovitus külmetuse korral on võtta aega puhkuseks. Puhanud organism suudab „pahalastega“ efektiivsemalt võidelda. Une ajal toodab keha erilisi valke tsütokiine, mis on olulised külmetuse ja põletikega võitlemisel. Kuigi nohu või köha korral koju puhkama jääda tundub asjatu, on see kiire paranemise jaoks ülioluline.

Lisaks piisava vedeliku tarbimisele ja puhkamisele võib kasu olla ka toidulisanditest. Kõige rohkem on uuritud tsingi, C-vitamiini ja punase päevakübara kasutamist külmetuse korral. Esimeste külmetuse sümptomite korral võivad aidata tsingi imemistabletid või sprei. Uuringud on näidanud, et tarvitades tsinki esimese 24 tunni jooksul alates sümptomite ilmnemisest võib külmetuse kestvus väheneda 33%.

Mõned uuringud on näidanud ka punase päevakübara kasulikku toimet. Tarvitades seda külmetuse alguses võib väheneda nii külmetuse raskus, kui ka kestvus. Punast päevakübarat soovitatakse kasutada alates esimeste sümptomite ilmnemisest kuni kümme päeva.

Abi on terviselikust toitumisest ning pro- ja prebiootikumidest

Immuunsüsteemi aluseks on kõhu bakteriaalne tasakaal. Seetõttu võib külmetuse sümptomite leevendamisel kasu olla probiootikumide ehk kõhus elavate heade bakterite tarbimisest. Arvatakse, et probiootikumid vähendavad immuunsüsteemi reaktiivsust ja sellega seoses väheneb külmetuse sümptomite raskus ja kestvus. Üks õpilaste peal tehtud uuring näitas, et need, kes kasutasid probiootikume, põdesid külmetust 35% kergemalt ja kaks päeva lühemalt.

Ära ei tohi unustada ka õiget toitumist. Soovitatav on menüüsse lisada prebiootilisi toite nagu puuvilju, juurvilju, pähkleid ja seemneid. Prebiootikumid on toiduks kõhus olevatele headele bakteritele.

C-vitamiini kasutamise kohta külmetuse korral on vastuolulised andmed, kuid on leitud, et suurtes kogustes (1-3 grammi) C-vitamiini võtmine võib vähendada haiguse kestvust mõne päeva võrra ning kergendada haiguse kulgu. Kindlasti tasub süüa C-vitamiinirikkaid toite nagu näiteks tšillit, paprikat, lehtkapsast, brokolit ja maasikaid.

Ebamugavustunnet vähendavad nina loputamine ja kurgu kuristamine

Nohu korral on enesetunde parandamiseks sobilik nina loputamine meresoola lahusega. Selleks on hea vahend ninaloputuskann. Kasutada võib ka ninaspreid, mis sisaldab merevett.