Intrumi rahandusspetsialistid on koostanud nimekirja kuuest lihtsast isikliku finantsjuhtimise näpunäitest, mida igaüks võiks jälgida.

Omage oma rahalisest seisust ülevaadet. Enamikul pankadel on veebikeskkond, kus saate oma rahaasju mugavalt korraldada ja jälgida. See on suurepärane võimalus võtta kulud kontrolli alla ja pannes oma rahaasjus paika prioriteedid, leides üles need valdkonnad, mille peale kulub tarbetult suuri summasid.

Muutke eelarve jälgimine lõbusaks. See võib olla kõige imelikum soovitus, kuid see toimib pikemas perspektiivis suurepäraselt. Siis on lihtsam saada ülevaade sellest, millele te ühes kuus tegelikult kulutate ja kus oleks võimalik raha kokku hoida.

Makske võlgu osade kaupa. Pikemas perspektiivis võib võlgade mittemaksmine kulukaks osutuda, seega võtke viimases hädas olles siiski oma võlausaldajatega ühendust ja vaadake, kas jõuate kokkuleppele. Kui peaksite sellegipoolest saama võlanõude, on oluline, et võtaksite seda tõsiselt. Võimaluse korral makske kogu summa korraga ära või võtke meiega ühendust ja me proovime koos lahenduse leida.

Jälgige oma mobiilikasutust. Mobiiltelefoni kasutamisest võib kergesti saada see nn must auk, kuhu raha kaob. Lisaks paketitasule maksate ka allalaaditud rakenduste, rändluse, parkimise jm lisade eest. Varjatud kulud nagu tellimused ja e-kaubandus on veel ühed näited. Võtke oma telefonikulud kontrolli alla ja uurige arveid. Kindlasti võrrelge mobiilipakettide hindu.

Võimaluse korral kasutage püsimaksete ja e-arvete eeliseid. Intresside ja võlanõuete vältimiseks makske arved alati õigel ajal. Kui peaksite siiski saama võlanõude, on oluline, et võtate probleemi lahendamiseks võimalikult kiiresti ühendust inkassofirma või võlausaldajaga.