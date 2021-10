Sarnaselt teistele kultuuriasutustele ja turismiatraktsioonidele jäi ka Vargamäe muuseum külastajatele suletuks koroonapandeemia puhkedes märtsis 2020. Olles äsja avanud pikalt ettevalmistatud aastanäituse, kogus väikese muuseumi vapper tiim end kiiresti ning viis näituse "Asjad on tõepärasemad kui inimesed" virtuaalmaailma. Selleks loodi 360-kraadi-fotod ning kirjeldustõlge, et pakkuda elamust ka vaegnägijatele. Eduka virtuaalnäitusega võitis muuseum rohkesti uusi fänne, kellest paljud tulid taasavanemise järel ka Vargamäed külastama, et ekraanil saadud elamusele päriselus lisa nõutada.