„Oleme KEATi lihvinud väga heale tasemele ning igati valmis oma kogemusi teiste riikidega jagama. Gruusial on siin selge koostööhuvi – nad on valmis sarnast õpet alustama Adjara piirkonnas. Kui seal kõik õnnestub, laieneb see loodetavasti kõikjale Gruusiasse,“ rääkis Laine Kunnberg-Bortnikov, projekti juht Eesti Punasest Ristist. Lisaks temale on Punasest Ristist kaasatud pikaaegne KEATi eestvedaja ja metoodik Piret Seire ning esmaabiõpetaja Merike Kukk.